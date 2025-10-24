مفاجأة في تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة ديكيداها الصومالي

"كنت حامل الكرات".. أحمد عاطف قطة يروي موقفا سابقا مع رمضان صبحي قبل 11

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ديكيداها الصومالي، في السادسة مساء اليوم الجمعة، على ستاد السلام، في إطار منافسات إياب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويشهد تشكيل الزمالك مفاجأة، بالدفع بمحمد عواد في حراسة المرمى بدلا من محمد صبحي، للمرة الأولى التي يظهر فيها الأول منذ بداية الموسم.

تشكيل الزمالك المتوقع ضد ديكيداها الصومالي

يجري البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك، تغييرين عن المباراة السابقة، بالدفع بمحمد عواد في حراسة المرمى، ومحمد السيد في خط الوسط، بدلا من أحمد ربيع.

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع كالآتي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر - حسام عبد المجيد - محمود حمدي الونش - أحمد فتوح

خط الوسط: محمد السيد - أحمد حمدي - ناصر ماهر

خط الهجوم: خوان بيزيرا - عمرو ناصر - شيكو بانزا

اقرأ أيضًا:

ثنائي الأهلي وغياب الزمالك.. أفضل 10 لاعبين في الدوري المصري حتى الآن

أحمد الشناوي: مكافأة دوري أبطال إفريقيا كانت 500 ألف جنيه لكل لاعب