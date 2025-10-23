شهدت قائمة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك التي أعلنها البلجيكي يانيك فيريرا لمواجهة ديكيداها الصومالي، العديد من الغيابات المؤثرة والتي وصل عددها لـ 9 لاعبين.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع ديكيداها الصومالي في السادسة من مساء غدًا الجمعة على ستاد السلام، ضمن منافسات إياب دور 32 من الكونفدرالية.

غيابات الزمالك أمام ديكيداها الصومالي

يستعرض "مصراوي"، في السطور التالية، أسباب غياب 9 لاعبين عن قائمة الزمالك لمباراة الغد كالتالي:

المهدي سليمان – قرار فني

صلاح الدين مصدق – قرار فني

أحمد ربيع – قرار فني

محمود جهاد – قرار فني

أحمد عبدالرحيم "إيشو" – قرار فني

نبيل عماد "دونجا" – عدم الجاهزية الفنية

محمد شحاتة – عدم اكتمال الجاهزية الفنية

آدم كايد – إصابة في عضلة السمانة

ناصر منسي – إصابة في العضلة الخلفية

