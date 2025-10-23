خاص.. تفاصيل مشادة صلاح وسلوت داخل غرفة الملابس: "ده قلة احترام"

دخل النجم المصري محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في مشادة قوية مع الهولندي آرني سلوت، المدير الفني للفريق، عقب مواجهة الريدز أمام فرانكفورت أمس الأربعاء، في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولم يشارك صلاح، بشكل أساسي في مباراة آينتراخت فرانكفورت، وتواجد بين بدلاء ليفربول قبل أن يشارك عند حدود الدقيقة 76.

ووفقا لمصدر مطلع في تصريحات خاصة، أكد أن صلاح شعر بالاستياء من غيابه عن التشكيل الأساسي، وبدا غاضبًا من إشراكه في وقت متأخر، حيث كانت النتيجة تشير بالفعل إلى تقدم فريق سلوت بـ5 أهداف مقابل هدف وحيد.

وأوضح المصدر، أن محمد صلاح دخل في مشادة كلامية مع سلوت، عبر خلالها عن غضبه من المشاركة لمدة 16 دقيقة فقط، معتبرًا ذلك بمثابة قلة احترام لمسيرته الممتدة مع ليفربول منذ صيف 2017.

وقام صلاح بحذف صورته الشخصية بقميص ليفربول من حسابه الرسمي على موقع إكس، كما أزال جملة "لاعب في نادي ليفربول"، في ردة فعل أخرى على تصرفات سلوت.