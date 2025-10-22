أحمد الشناوي ينافس بونو على جائزة أفضل حارس في أفريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن ترشيح حارس مرمى نادي بيراميدز أحمد الشناوي للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى في قارة أفريقيا لعام 2025، بعد المستوى الخرافي والإنجازات الكبيرة التي حققها من النادي السماوي مؤخرا.

ويتواجد ضمن المرشحين لمنافسة أحمد الشناوي على جائزة أفضل حارس، كل من: المغربي ياسين بونو ومواطنه منير محمدي والجنوب أفريقي ويليمامز والكاميروني أونانا.

ونجح نادي بيراميدز خلال عام 2025 في التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا، ثم لقب كأس القارات الثلاث، وأخيرا كأس السوبر الأفريقي، كما يتصدر الفريق تصنيف الأندية في القارة السمراء.