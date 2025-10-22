“دمي ودموعي عليك يا زمالك".. ممدوح عباس يثير الجدل برسالة غامضة

أثار ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، الجدل، برسالة غامضة عبر حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "دمي و دموعي وابتساماتي .. ‏اتحدث عن نادي الزمالك"، دون توضيح ما يقصده.

وأثار منشور ممدوح عباس الجدل عبر تعليقات الجماهير، التي ربط بعدها حديثه بتراجع أداء فريق الزمالك في الفترة الماضية، وربط البعض الأخر، أنه يقصد الأزمة المالية التي يعاني منها النادي حاليا.

جدير بالذكر، أن فريق الزمالك حقق الفوز على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.