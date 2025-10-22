مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

آ. فرانكفورت

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

كلوب بروج

الدوري المصري

المصري

- -
20:00

سموحة

جميع المباريات

إعلان

“دمي ودموعي عليك يا زمالك".. ممدوح عباس يثير الجدل برسالة غامضة

كتب : محمد خيري

01:52 م 22/10/2025

ممدوح عباس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أثار ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، الجدل، برسالة غامضة عبر حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي.

وكتب ممدوح عباس عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "دمي و دموعي وابتساماتي .. ‏اتحدث عن نادي الزمالك"، دون توضيح ما يقصده.

وأثار منشور ممدوح عباس الجدل عبر تعليقات الجماهير، التي ربط بعدها حديثه بتراجع أداء فريق الزمالك في الفترة الماضية، وربط البعض الأخر، أنه يقصد الأزمة المالية التي يعاني منها النادي حاليا.

جدير بالذكر، أن فريق الزمالك حقق الفوز على ديكيداها بسداسية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة في السادسة مساء يوم الجمعة المقبل على ستاد السلام.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ممدوح عباس الزمالك نادي الزمالك أخبار الزمالك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي بمنتصف تعاملات اليوم
البترول: اكتشافات جديدة تضيف 5 آلاف برميل و42 مليون قدم غاز يوميًا
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذه الفئات يحق لها دخول المتحف مجانا