مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

بايرن ميونيخ

- -
22:00

كلوب بروج

دوري أبطال أوروبا

آ. فرانكفورت

- -
22:00

ليفربول

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

يوفنتوس

جميع المباريات

إعلان

"كل حد يقول اللي هو عاوزه و أراهن".. رد قوي من ميدو على تصريحات ياسين منصور بخصوص الأهلي

كتب : مصراوي

12:49 م 22/10/2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    جماهير الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية (2)
  • عرض 10 صورة
    جماهير الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية (1)
  • عرض 10 صورة
    جماهير الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية (5)
  • عرض 10 صورة
    جماهير الأهلي من مباراة كهرباء الإسماعيلية (6)
  • عرض 10 صورة
    لافتات جماهير الزمالك
  • عرض 10 صورة
    جماهير الزمالك (3)
  • عرض 10 صورة
    جماهير الزمالك (1)
  • عرض 10 صورة
    جماهير الزمالك (2)
  • عرض 10 صورة
    جماهير الأهلي والزمالك (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

لا يتفق نجم الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو" مع تصريحات المرشح على مقعد نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المقبل ياسين منصور التي قال خلالها إن 70% من الشعب المصري يشجع الأهلي.

وقال ميدو في تصريحات لقناة النهار مساء أمس الثلاثاء:"كل حد يقول اللي هو عاوزه، لكن مش 70% بيشجع نادي الأهلي مش حقيقة، هو عشان رجل اقتصادي عارف أن ترديد هذه الأقاويل يقدر يدخل فلوس للنادي الأهلي بشكل رسمي".

وأتم ميدو تصريحاته بقوله:" لكن أراهن لو أتعمل إحصائية وبتتكلف ملايين، الشركات اللي بتعمل إحصائيات على أرقام كبيرة من الناس بتاخد فلوس رقم كبير جدًا ولكن كل واحد يقول اللي عاوزه ياسين منصور بيقول 70% من الشعب بيشجع الأهلي وأنا بقول إن 70% بيشجع الزمالك وأثبت".

ياسين منصور قال أيضًا في تصريحات عبر قناة الشرق: "أرى أن الأهلي لا يلعب في أفريقيا من الأساس، بل يلعب في أوروبا وفي دوري أبطال أوروبا، وتحت منصة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

اقرأ أيضًا:

"رفض يفضح الزمالك بمليون جنيه".. ميدو يكشف بالدليل ما فعله حازم إمام بعد الرحيل

استبعاد الأهلي.. كاف يرشح بيراميدز للفريق الأفضل في أفريقيا

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياسين منصور جماهير الأهلي جماهير الزمالك ميدو الزمالك الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي بمنتصف تعاملات اليوم
البترول: اكتشافات جديدة تضيف 5 آلاف برميل و42 مليون قدم غاز يوميًا
قبل افتتاح المتحف المصري الكبير.. هذه الفئات يحق لها دخول المتحف مجانا