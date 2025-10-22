لا يتفق نجم الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو" مع تصريحات المرشح على مقعد نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المقبل ياسين منصور التي قال خلالها إن 70% من الشعب المصري يشجع الأهلي.

وقال ميدو في تصريحات لقناة النهار مساء أمس الثلاثاء:"كل حد يقول اللي هو عاوزه، لكن مش 70% بيشجع نادي الأهلي مش حقيقة، هو عشان رجل اقتصادي عارف أن ترديد هذه الأقاويل يقدر يدخل فلوس للنادي الأهلي بشكل رسمي".

وأتم ميدو تصريحاته بقوله:" لكن أراهن لو أتعمل إحصائية وبتتكلف ملايين، الشركات اللي بتعمل إحصائيات على أرقام كبيرة من الناس بتاخد فلوس رقم كبير جدًا ولكن كل واحد يقول اللي عاوزه ياسين منصور بيقول 70% من الشعب بيشجع الأهلي وأنا بقول إن 70% بيشجع الزمالك وأثبت".

ياسين منصور قال أيضًا في تصريحات عبر قناة الشرق: "أرى أن الأهلي لا يلعب في أفريقيا من الأساس، بل يلعب في أوروبا وفي دوري أبطال أوروبا، وتحت منصة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم".

