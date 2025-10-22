

كتبت-هند عواد:

أنهى الإعلامي إبراهيم فايق الخلاف بين محمود شيكابالا قائد الزمالك السابق، والفنان أحمد فهمي، خلال وجود الأخير ضيفًا في برنامج "الكورة مع فايق".

وقال فايق لأحمد فهمي: "قصتك مع شيكابالا عايزين نخلصها، هو واحد من أطيب البني آدمين الذين تعاملت معهم، تعالى نخلص الأزمة بكلمتين حلوين".

ورد أحمد فهمي قائلًا: "الكلام خلصان، إحنا الاتنين صداميين وده سبب تكبير الأمر، عمري ما قلت عليه إنه مش طيب أو مش كويس، بحب شيكابالا جدًا، اعتبر الموضوع خلص، وأقول لشيكابالا: كنا أصحاب عمر، وكلنا عيش وملح مع بعض، مكنش صح نوصل الموضوع لكده، إحنا إخوات وجمهور الأهلي والزمالك إخوات، لو حاجة مضايقك مني شخصيًا، حقك علي".

وتعود الأزمة بين أحمد فهمي وشيكابالا إلى شهر فبراير 2020، بعدما رفع شيكابالا إشارة خارجة لجماهير الأهلي، عقب مباراة السوبر المصري، التي انتهت بفوز الأبيض، ليرد فهمي عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



