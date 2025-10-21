ياس توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري
كتب : هند عواد
ياس ثورب في مران الأهلي
أعلن الدنماركي ياس توروب المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، في الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.
وتضم قائمة الأهلي كل من: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – سيحا - ياسين مرعي –عمر كمال عبد الواحد – أحمد رمضان بيكهام – بن رمضان – ياسر إبراهيم - تريزيجية – جراديشار – عبد القادر – محمد شكري – مروان عطية – أشرف بن شرقي – أفشة – مصطفى العش – أليو ديانج – زيزو – طاهر محمد طاهر – محمد هاني – أحمد كوكا
ويواجه الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، في الخامسة مساء غدا الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.
