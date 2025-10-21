مباريات الأمس
الدوري المصري

بيراميدز

2 0
17:00

فاركو

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

6 1
19:45

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

فياريال

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

1 0
21:15

السد القطري

ياس توروب يعلن قائمة الأهلي لمواجهة الاتحاد السكندري

كتب : هند عواد

08:37 م 21/10/2025

ياس ثورب في مران الأهلي

أعلن الدنماركي ياس توروب المدير الفني للأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري، في الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

وتضم قائمة الأهلي كل من: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – سيحا - ياسين مرعي –عمر كمال عبد الواحد – أحمد رمضان بيكهام – بن رمضان – ياسر إبراهيم - تريزيجية – جراديشار – عبد القادر – محمد شكري – مروان عطية – أشرف بن شرقي – أفشة – مصطفى العش – أليو ديانج – زيزو – طاهر محمد طاهر – محمد هاني – أحمد كوكا

ويواجه الأهلي نظيره الاتحاد السكندري، في الخامسة مساء غدا الأربعاء، في إطار منافسات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

