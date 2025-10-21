مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

1 0
17:00

فاركو

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

أوليمبياكوس

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

- -
22:00

نابولي

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

فياريال

- -
22:00

مانشستر سيتي

دوري أبطال آسيا للنخبة

الهلال

- -
21:15

السد القطري

جميع المباريات

لأول مرة.. استدعاء ابن رونالدو لمنتخب البرتغال تحت 16 عامًا

كتب : مصراوي

04:09 م 21/10/2025
  عرض 7 صورة
  عرض 7 صورة
    كريستيانو جونيور يعانق جدته بعد فوز ناشئين البرتغال (3)
  عرض 7 صورة
    كريستيانو جونيور يعانق جدته بعد فوز ناشئين البرتغال (2)
  عرض 7 صورة
    كريستيانو جونيور مع منتخب البرتغال
  عرض 7 صورة
    كريستيانو جونيور وجدته
  عرض 7 صورة
    كريستيانو رونالدو جونيور
  عرض 7 صورة
    كريستيانو رونالدو وابنه جونيور

استدعى منتخب البرتغال تحت 16 عامًا نجل أسطورة البلاد والنجم الحالي لفريق النصر السعودي كريستيانو رونالدو لأول مرة لصفوفه.

ومن المقرر أن يتواجد كريستيانو رونالدو جونيور ضمن قائمة تضم 22 لاعبًا تستعد للمشاركة في بطولة كأس الاتحادات التي ستقام في تركيا.

وسبق وأن انضم كريستيانو رونالدو جونيور لصفوف المنتخب البرتغالي تحت 15 عامًا.

ويلعب صاحب الـ 15 عامًا بقميص نادي النصر بعدما سبق وتدرج بقطاعات الناشئين بأندية يوفنتوس ومانشستر يونايتد خلال فترة تواجد والده بهما.

"أعتذر ومستعد للتحقيق".. أول تعليق من محمود أشرف على أزمته مع عمر عصر

"مكسوف من نفسى".. تعليق مثير للجدل من ماجد سامي بالتزامن مع تتويج المغرب بمونديال الشباب

كريستيانو جونيور منتخب البرتغال نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو

