استدعى منتخب البرتغال تحت 16 عامًا نجل أسطورة البلاد والنجم الحالي لفريق النصر السعودي كريستيانو رونالدو لأول مرة لصفوفه.

ومن المقرر أن يتواجد كريستيانو رونالدو جونيور ضمن قائمة تضم 22 لاعبًا تستعد للمشاركة في بطولة كأس الاتحادات التي ستقام في تركيا.

وسبق وأن انضم كريستيانو رونالدو جونيور لصفوف المنتخب البرتغالي تحت 15 عامًا.

ويلعب صاحب الـ 15 عامًا بقميص نادي النصر بعدما سبق وتدرج بقطاعات الناشئين بأندية يوفنتوس ومانشستر يونايتد خلال فترة تواجد والده بهما.

