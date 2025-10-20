الإسماعيلي يعلن حصيلة اليوم الأول من فتح باب التبرعات

نشرت الإعلامية شيما صابر زوجة رامي صبري، لاعب نادي فاركو صور له بعد اعتزاله موجهة رسالة خاصة للاعب.

ونشرت شيما صابر عبر حسابها بمنصة "إنستجرام " صورة لرامي صبري اليوم الإثنين مدونة:"شكراً كابتن رامي صبري على هذا التاريخ المشرف المليء بالجهد والشغف والتحديات دائماً سأظل فخوره بك بكل ما ممرنا به سوياً ستظل دائماً بطلي وحبيبي".

اعتزال رامي صبري

وتولي رامي صبري ، منصب مدير الكرة بنادي فاركو بعد اعتزاله كالاعب كرة في الدوري المصري .

رامي صبري صاحب الـ 28 عامًا كان قد انضم لصفوف فاركو بالانتقالات الصيفية لموسم 2021/22 قادمًا من إنبي.

ولم يشارك اللاعب الذي ينشط في مركز المدافع بقميص فاركو في أي مباراة خلال الموسم الجاري 2025/26.

