قرار معتاد من الاتحاد قبل مواجهة الأهلي

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري تنظيم رحلة وتوفير حافلات لنقل الجماهير إلى القاهرة؛ حيث مباراة الأهلي لدعم ومساندة الفريق.

وأوضح نادي الاتحاد السكندري، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، أن الحافلات ستكون مجانية وتتحرك يوم المباراة لنقل الجماهير من أمام ملعب استاد الجامعة خلف مقر النادي بمنطقة الشاطبي من الساعة الحادية عشر صباحًا حتى الثانية عشر.

ولا يعد توفير الحافلات لجماهير الاتحاد لدعم الفريق أمام أندية خارج المحافظة جديدًا بالنسبة للنادي السكندري خاصة أمام الأهلي والزمالك.

موعد مباراة الاتحاد والأهلي

الاتحاد السكندري من المقرر أن يحل ضيفًا على نظيره الأهلي عند الخامسة عصر يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري المصري.

ترتيب الاتحاد والأهلي

الاتحاد السكندري يدخل المباراة في المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط، فيما يحتل فريق الأهلي المركز الرابع برصيد 18 نقطة.

اقرأ أيضًا:

"نفس مكان رحيل ابنه".. وفاة مدرب حراس مصري بشكل مفاجئ في الملعب

عاجل.. إيقاف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالتهم للنيابة العامة