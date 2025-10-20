مباريات الأمس
لاعب منتخب مصر السابق يعتزل كرة القدم.. وشغل منصب في فريق فاركو

كتب : محمد القرش

04:28 م 20/10/2025
    شيما صابر زوجة اللاعب رامي صبري (5)
    رامي صبري بقميص تشيلسي
    رامي صبري وزوجته شيما صابر (1)
    رامي صبري وزوجته شيما صابر (4)
    رامي صبري لاعب فاركو
    رامي صبري

أعلنت الإعلامية شيما صابر اعتزال زوجها رامي صبري اللاعب الأسبق لمنتخب مصر ونادي إنبي، والعمل مديرا رياضيا بنادي فاركو.

وكتبت شيماء عبر حسابها الرسمي بمنصة "إنستجرام": "شكرا كابتن رامي صبري على هذا التاريخ المشرف المليء بالجهد و الشغف والتحديات، دائماً سأظل فخورة بك بكل ما مررنا به سويا، ستظل دائماً بطلي وحبيبي".

وأضافت: "أعلم جيدا كم كان هذا صعباً عليك، أعلم جيدا أنك حلمت كثيرا بعودة بعد هذه الإصابة الصعبة، و لكن كما عاهدتك دائماً راض بما كتبه الله لك من خير".

وواصلت: "تعلمت منك كثيرا وكنت لي قدوه، فدائماً تمنيت أن أمتلك قلب لين أبيض مثل قلبك يا طيب".

واختتمت: "والآن أراهن عليك أن تكون أحد أهم من شغل هذا المنصب الجديد (المدير الرياضي)، بالتوفيق حبيبي".

رامي صبري فاركو اعتزال رامي صبري شيما صابر منتخب مصر

