لاعب منتخب مصر السابق يعتزل كرة القدم.. وشغل منصب في فريق فاركو
كتب : محمد القرش
أعلنت الإعلامية شيما صابر اعتزال زوجها رامي صبري اللاعب الأسبق لمنتخب مصر ونادي إنبي، والعمل مديرا رياضيا بنادي فاركو.
وكتبت شيماء عبر حسابها الرسمي بمنصة "إنستجرام": "شكرا كابتن رامي صبري على هذا التاريخ المشرف المليء بالجهد و الشغف والتحديات، دائماً سأظل فخورة بك بكل ما مررنا به سويا، ستظل دائماً بطلي وحبيبي".
وأضافت: "أعلم جيدا كم كان هذا صعباً عليك، أعلم جيدا أنك حلمت كثيرا بعودة بعد هذه الإصابة الصعبة، و لكن كما عاهدتك دائماً راض بما كتبه الله لك من خير".
وواصلت: "تعلمت منك كثيرا وكنت لي قدوه، فدائماً تمنيت أن أمتلك قلب لين أبيض مثل قلبك يا طيب".
واختتمت: "والآن أراهن عليك أن تكون أحد أهم من شغل هذا المنصب الجديد (المدير الرياضي)، بالتوفيق حبيبي".