كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، حقيقة إجراء تعيينات جديدة، في المنتخبات الوطنية، عقب خروج منتخب الشباب من بطولة كأس العالم التي أقيمت في تشيلي.

ووفقا للمركز الإعلامي للاتحاد المصري، يؤكد الاتحاد أنه لا صحة لكل ما يتردد حول إجراء تعيينات جديدة في المنتخبات الوطنية ، أو ما يتعلق بالمكافآت المالية للمنتخب الوطني بمناسبة تأهله لنهائيات كأس العالم، علماً بأن تنسيقاً كاملاً يتم مع وزارة الشباب والرياضة في هذا الشأن.

وأضاف: "يهيب الاتحاد المصري بوسائل الإعلام التدقيق فيما يرد إليها من معلومات وعدم الانسياق وراء أخبار لا تصدر عن الاتحاد بصورة رسمية".

وكان منتخب الشباب بقيادة أسامة نبيه، ودع بطولة كأس العالم للشباب مؤخرا، والتي أقيمت في دولة تشيلي وحقق لقبها المنتخب المغربي.