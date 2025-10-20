مباريات الأمس
سجل أمام الزمالك.. من هو محمود صلاح الذي تفاوض الخطيب لضمه؟

كتب : محمد القرش

01:28 م 20/10/2025
خرج وليد خليل رئيس نادي غزل المحلة وقال إن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي سبق أن تحدث معه من أجل ضم محمود صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم.

وقال خليل في تصريحات عبر برنامج "الكلاسيكو": "محمود الخطيب تواصل معنا من أجل ضم محمود صلاح، لكن المفاوضات توقفت".

وأتم: "محمود صلاح من ناشئين المحلة، وهناك 6 لاعبين من ناشئين المحلة يلعبون في الفريق الأول وهذا هو هدفنا تواجد عدد كبير من الناشئين في الفريق الأول".

من هو محمود صلاح لاعب غزل المحلة؟

وّلد محمود صلاح فتح الله في يوم 22 من شهر سبتمبر لعام 2007 "18 عاما"، حيث تدرج في الفئات العمرية لنادي غزل المحلة حتى وصل لفريق تحت 19 عاما، ليتم تصعيده للفريق الأول لكرة القدم مع بداية الموسم الجاري 2025/26.

وتألق محمود مع فريق الغزل في مركز الجناح الأيسر، إذ لعب 125 دقيقة خلال 5 مباريات بالدوري الممتاز، كما يجيد اللعب في مركز الجناح الأيمن والمهاجم.

وسجل اللاعب صاحب الـ18 عاما، هدفا في مرمى نادي الزمالك بمباراة التعادل مع غزل المحلة إيجابيا بنتيجة 1-1 في الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وبهدفه ضد الزمالك، أصبح محمود صلاح أصغر لاعب يسجل في الدوري المصري الممتاز 2025/26، في عام 18 عاما و12 يوما.

