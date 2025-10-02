3 تعديلات مرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية.. ما القصة؟

بكاء زوجة على زين بعد سقوطه أرضًا في مونديال اليد (فيديو)

كشفت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية عن تعديلات مقترحة على نظام بطولة كأس العالم للأندية، تهدف لتفادي الجدل الذي أثير حول النسخة الماضية التي أقيمت بمشاركة 32 فريقًا فقط.

ووفقًا للتقرير، فإن أبرز هذه التعديلات يتمثل في السماح بمشاركة 3 أندية من نفس الدولة بدلاً من اثنين، وذلك لتفادي تكرار سيناريو غياب أندية كبرى مثل برشلونة، ونابولي، وليفربول، عن نسخة 2025 المرتقبة في الولايات المتحدة، رغم تفوقهم في التصنيفات القارية مقارنةً بفرق أخرى شاركت.

وكانت النسخة السابقة التي توّج بها تشيلسي قد تعرضت لانتقادات حادة، بعدما غاب عنها برشلونة بطل الدوري الإسباني، ونابولي بطل الدوري الإيطالي، وليفربول بطل الدوري الإنجليزي، ما أثار تساؤلات حول مدى مصداقية البطولة التي حملت لقب "بطولة الأبطال" رغم غياب أبطال الدوريات الكبرى.

وتتضمن التعديلات المقترحة أيضًا رفع عدد الفرق المشاركة إلى 48 ناديًا، لتتساوى البطولة مع نظام كأس العالم للمنتخبات الذي سيُطبّق اعتبارًا من نسخة 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.