مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

المصري

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

المقاولون العرب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيجيريا - شباب

- -
02:00

السعودية - شباب

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
22:00

فولهام

جميع المباريات

إعلان

3 تعديلات مرتقبة في بطولة كأس العالم للأندية.. ما القصة؟

كتب- محمد عبدالهادي:

10:59 م 02/10/2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    كأس العالم للأندية 2025
  • عرض 13 صورة
    كأس العالم للأندية
  • عرض 13 صورة
    كأس العالم للأندية
  • عرض 13 صورة
    كأس بطولة العالم للأندية
  • عرض 13 صورة
    كأس العالم للأندية 2025
  • عرض 13 صورة
    ملاعب كأس العالم للأندية
  • عرض 13 صورة
    كأس العالم للأندية
  • عرض 13 صورة
    مجسم كأس العالم للأندية
  • عرض 13 صورة
    كأس العالم للأندية 2
  • عرض 13 صورة
    كأس العالم للأندية
  • عرض 13 صورة
    رحلة كأس العالم للأندية
  • عرض 13 صورة
    انفانتينو يمنح ترامب مفتاح كأس العالم للأندية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت صحيفة "ذا تايمز" البريطانية عن تعديلات مقترحة على نظام بطولة كأس العالم للأندية، تهدف لتفادي الجدل الذي أثير حول النسخة الماضية التي أقيمت بمشاركة 32 فريقًا فقط.

ووفقًا للتقرير، فإن أبرز هذه التعديلات يتمثل في السماح بمشاركة 3 أندية من نفس الدولة بدلاً من اثنين، وذلك لتفادي تكرار سيناريو غياب أندية كبرى مثل برشلونة، ونابولي، وليفربول، عن نسخة 2025 المرتقبة في الولايات المتحدة، رغم تفوقهم في التصنيفات القارية مقارنةً بفرق أخرى شاركت.

وكانت النسخة السابقة التي توّج بها تشيلسي قد تعرضت لانتقادات حادة، بعدما غاب عنها برشلونة بطل الدوري الإسباني، ونابولي بطل الدوري الإيطالي، وليفربول بطل الدوري الإنجليزي، ما أثار تساؤلات حول مدى مصداقية البطولة التي حملت لقب "بطولة الأبطال" رغم غياب أبطال الدوريات الكبرى.

وتتضمن التعديلات المقترحة أيضًا رفع عدد الفرق المشاركة إلى 48 ناديًا، لتتساوى البطولة مع نظام كأس العالم للمنتخبات الذي سيُطبّق اعتبارًا من نسخة 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس العالم للأندية بطولة كأس العالم للأندية مونديال الأندية فيفا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

صندوق النقد: التوقيت الدقيق للمراجعة الخامسة والسادسة لمصر لا تزال قيد النقاش
"حتى يتذكر الجميع".. القوات المسلحة تنشر فيديوهات نادرة عن حرب أكتوبر
السلع والذهب والشهادات والحكومة.. ماذا يعني خفض المركزي سعر الفائدة للمرة الرابعة في 2025؟ (ملف)