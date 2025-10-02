ناصر منسي ينشر رسالة غامضة.. "عسى في الأمر خيرًا"

6 صور من ملعب الحارس الراحل محمد أبو النجا بونجا في وادي دجلة

وجه ناصر منسي لاعب فريق الزمالك، رسالة غامضة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام، وذلك عقب الهزيمة التي تلقاها الأبيض أمام الأهلي بالجولة التاسعة.

وشارك ناصر منسي في هزيمة الزمالك التي تلقاها أمام الأهلي بالقمة بنتيجة 2-1، والتي جمعت بينهما الثلاثاء الماضي على ستاد القاهرة.

ونشر ناصر منسي رسالة غامضة عبر حسابه على موقع انستجرام وكتب: "مهما حصل خلي حياتك كلها مبنية على الجملة دي "عسى في الأمر خيرا".

وتابع: "مهما كانت أمورك مش ميسرة ومهما كان حظك قليل في أي أمر من أمور الدنيا، خليك دايما راضي، سيدنا عمر قال، ستمضي أقدارك على كل حال، فاجعلها تمضي وأنت عنها راض، فلربما ثواب رضاك يرضيك".