دوري المؤتمر الأوروبي

آيك لارانكا

1 0
22:00

الكمار

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

فيزبريم

30 31
20:00

برشلونة

الدوري الأوروبي

روما

0 1
19:45

ليل

الدوري الأوروبي

فنربخشة

2 1
19:45

نيس

الدوري الأوروبي

ليون

1 0
22:00

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي

فينورد

0 0
22:00

أستون فيلا

الدوري الأوروبي

سيلتا فيجو

2 1
22:00

باوك سالونيكا

الدوري الأوروبي

بازل

1 0
22:00

شتوتجارت

الدوري الأوروبي

بورتو

1 1
22:00

سرفينا زافيزدا

ناصر منسي ينشر رسالة غامضة.. "عسى في الأمر خيرًا"

كتب- محمد عبدالهادي:

09:21 م 02/10/2025
    ناصر منسي (
    ناصر منسي يسجل هدف تعادل الزمالك
    ناصر منسي (1)
    احتفال ناصر منسي (1)
    احتفال ناصر منسي (4)
    احتفال ناصر منسي (4)
    ناصر منسي ببرنامح رامز إيلون مصر
    ناصر منسي ببرنامح رامز إيلون مصر
    ناصر منسي ووالدته

وجه ناصر منسي لاعب فريق الزمالك، رسالة غامضة، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام، وذلك عقب الهزيمة التي تلقاها الأبيض أمام الأهلي بالجولة التاسعة.

وشارك ناصر منسي في هزيمة الزمالك التي تلقاها أمام الأهلي بالقمة بنتيجة 2-1، والتي جمعت بينهما الثلاثاء الماضي على ستاد القاهرة.

ونشر ناصر منسي رسالة غامضة عبر حسابه على موقع انستجرام وكتب: "مهما حصل خلي حياتك كلها مبنية على الجملة دي "عسى في الأمر خيرا".

وتابع: "مهما كانت أمورك مش ميسرة ومهما كان حظك قليل في أي أمر من أمور الدنيا، خليك دايما راضي، سيدنا عمر قال، ستمضي أقدارك على كل حال، فاجعلها تمضي وأنت عنها راض، فلربما ثواب رضاك يرضيك".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ناصر منسي الزمالك الأهلي الأهلي والزمالك

