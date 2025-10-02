مباريات الأمس
قائمة الخطيب تقترب من الفوز بالتزكية في انتخابات الأهلي المقبلة

كتب : مصراوي

01:57 م 02/10/2025
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
    سيد عبد الحفيظ ومحمود الخطيب
    الكابتن محمود الخطيب

تقترب قائمة محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، من الفوز في الانتخابات المقبلة بالتزكية.

وأعلن محمود الخطيب قائمته لخوض انتخابات النادي المقبلة، التي تقام يومي 30 و31 أكتوبر الحالي، وضمت كل من: ياسين منصور نائبًا، وخالد مرتجي أمين صندوق، وفي عضوية فوق السن: طارق قنديل، ومحمد الغزاوي، ومحمد الدماطي، ومحمد الجارحي، وسيد عبد الحفيظ، وأحمد حسام عوض، وحازم هلال، وفي عضوية تحت السن: إبراهيم العامري ورويدا هشام.

وقال مصدر لمصراوي إن بعض الأسماء في قائمة الأهلي تقترب من الفوز بالتزكية، لأنه لا يوجد مرشحون سوى منار سعيد وحسن طنطاوي، اللذين تقدما بأوراق ترشحهما، لكن هناك محاولات لإقناعهما بالانسحاب.

وأضاف المصدر: "المرشح الوحيد الذي كان ينافس بقوة هو هشام العامري، لكنه لن يخوض الانتخابات بعد وجود نجل شقيقه، إبراهيم العامري، في قائمة الخطيب".

اقرأ أيضًا:

الغيابات تضرب الأهلي قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية

تقديم شكوى؟.. أول رد من والد خوان بيزيرا على تصرف حسين الشحات

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الخطيب الأهلي قائمة الخطيب انتخابات الأهلي

