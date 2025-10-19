كيف يستعد النادي الأهلي لانتخابات المجلس الجديد؟

بـ "رسالة مؤثرة".. والد بيزيرا يكشف سر بكاء نجله بعد هدفه مع الزمالك في

عقد سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عدة اجتماعات مع مديري الأفرع والإدارات التنفيذية، في إطار متابعة الاستعدادت النهائية لانعقاد الجمعية العمومية المقرر لها يوم 31 أكتوبر الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد يتولى مقاليد الأمور خلال السنوات الأربع المقبلة.

وخلال الاجتماعات، استعرض المدير التنفيذي كافة التفاصيل التنظيمية واللوجستية الخاصة بالانتخابات، وتجهيز مقرات التسجيل والتصويت داخل مقر الجزيرة، وتوزيع اللجان الانتخابية، وأيضًا التجهيزات الفنية والتقنية اللازمة لتسهيل عملية التصويت والتحقق من العضويات إلكترونيًا، بما يضمن الدقةً في إجراءات التصويت.

ووجه المدير التنفيذي بضرورة تكامل العمل بين الإدارات المختلفة، والتنسيق بين المسئولين عن التنظيم، والأمن، والخدمات الطبية، والإعلام، إلى جانب وضع علامات إرشادية ولوحات توضيحية داخل مقر النادي لتسهيل حركة الأعضاء أثناء عملية التصويت وبعدها.

قائمة الخطيب

نائب الرئيس: ياسين منصور.

أمين الصندوق: خالد مرتجي.

أعضاء فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال.

أعضاء تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام.

