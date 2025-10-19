"ينتظر الرحيل".. إعلامي يلمح لإمكانية تعاقد الزمالك مع جوميز

إعلامي مصري يُعلن رحيله عن قنوات بي إن سبورتس

بـ "رسالة مؤثرة".. والد بيزيرا يكشف سر بكاء نجله بعد هدفه مع الزمالك في

عاجل.. استقالة في الجهاز الفني بالزمالك

أكد الإعلامي كريم رمزي أن، البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الفتح السعودي، يقترب بقوة من الرحيل عن تدريب الفريق السعودي في الفترة الحالية.

وقال كريم رمزي في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "الفتح بالأمس خسر بنتيجة ثقيلة من النصر، بخماسية وهو ما جعل إدارة الفتح تفكر في الإطاحة بجوزيه جوميز".

وأضاف: "إدارة نادي الزمالك تترقب موقف جوزيه جوميز مع نادي الفتح السعودي، وحال رحيله عن تدريب الفريق السعودي، نادي الزمالك سيفاوض المدرب للعودة إليه مجددا".

وتابع: "جوزيه جوميز حال رحيله عن الفتح سيكون هدف قوي لنادي الزمالك، وإدارة النادي ترغب بقوة في تواجده مرة أخرى على رأس القيادة الفنية للأبيض".