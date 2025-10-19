مباريات الأمس
مدرب بيراميدز: نٌكون قاعدة جماهيرية للنادي ونحتاج لسنوات

كتب : محمد خيري

04:18 م 19/10/2025

لاعبو فريق بيراميدز

كتب- محمد خيري:
أكد معتصم سالم مدرب فريق بيراميدز، أن النادي يستهدف تكوين قاعدة جماهيرية في مصر مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيستغرق وقتا.

وقال المعتصم سالم في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: "بكل تأكيد لدينا طموح في تكوين قاعدة جماهيرية لنا في مصر ولكن هذا الأمر سيستغرق سنوات".

وأضاف: "التتويج بالسوبر الإفريقي جاء عن جدارة واستحقاق، ولكن أغلقنا صفحة السوبر الإفريقي من أجل التركيز على بطولة الدوري المصري الممتاز التي نسعى بكل تأكيد في الفوز بها".

وتابع: "طموح لاعبي نادي بيراميدز هو الوصول إلى أبعد مدى، والتتويج بكل الألقاب، وعانينا في السنوات الماضية من سوء التوفيق ولكن في النهاية حققنا العديد من الألقاب".

وأختتم المعتصم سالم تصريحاته قائلا: "يجب ان نتوج بالدوري أولاً حتي نغير نظرية أن البطولة لا تخرج من الأهلي والزمالك، ونعمل على الفوز بها في هذه النسخة".



معتصم سالم بيراميدز قاعدة جماهيرية

