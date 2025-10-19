مباريات الأمس
إعلامي مصري يُعلن رحيله عن قنوات بي إن سبورتس

كتب : محمد خيري

03:00 م 19/10/2025
    الإعلامي حسام حداد
    حسام حداد

أعلن الإعلامي حسام حداد، رحيله عن شبكة قنوات بي إن سبورتس، بعد رحلة استمرت حوالي ثلاث أعوام.

وكتب الإعلامي حسام حداد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أُعلن اليوم انتهاء علاقتي التعاقدية رسميًا مع مجموعة قنوات beIN SPORTS".

وأضاف حسام حداد: "ثلاثة أعوام قضيتها بين أروقة هذه المجموعة العريقة، متنقلًا بين استوديوهاتها وملاعب العالم، حاملاً شرف كوني أول مذيع مصري في تاريخ beIN SPORTS الإخبارية".

وتابع حداد: "خلال تلك الأعوام الثلاثة، سعدتُ بتغطية كبريات البطولات العالمية، فكان لي شرف تقديم البرنامج الصباحي لأول كأس عالم يُنظَّم في بلادنا العربية “كأس العالم FIFA قطر 2022”، كما سعدتُ بتقديم البرنامج الصباحي لبطولتي كأس آسيا قطر 2023 وكأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023".

وواصل حسام حداد: "كانت رحلةً حافلةً بالإثارة والمتعة والإنجازات، على المستويين المهني والشخصي، راهنتُ فيها على أن أطلَّ عليكم بصورةٍ جديدةٍ ومختلفة، وأرجو أن أكون قد قدمت ما تنتظرونه مني دائمًا".

واختتم حسام حداد تصريحاته: "الرحلة لا تنتهي، والفصول كذلك؛ إذ تُفتح صفحاتٌ جديدة بعد كل نهاية، وعلى وعدٍ كما كان الوعد دائمًا، أن ألقاكم بخير ومن نافذةٍ جديدة".

إعلامي مصري يُعلن رحيله عن قنوات بي إن سبورتس

