"بيعمل عظمة بصراحة".. أحمد شوبير يتغنى بلاعب بيراميدز بعد لقب السوبر

كتب : مصراوي

02:20 م 19/10/2025

أحمد شوبير

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، بمستوى فريق بيراميدز، بعد تحقيق بطولة السوبر الأفريقي أمس، على حساب نهضة بركان المغربي، مؤكدا أن المغربي محمد الشيبي يقدم مستوى جيد جدا.

وقال أحمد شوبير، خلال برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "فوز بيراميدز أمس بالسوبر الأفريقي، مهم جدًا، لأن ده ثالث فريق مصري يتوج باللقب بعد الأهلي والزمالك".

وأكمل: "المغربي محمد الشيبي قدّم أداء مميز جدًا، وبيعمل عظمة في الحقيقة، وبصراحة المدير الفني لفريق بيراميدز يصنع الفارق من على الخط، في ظل حالة النشاط والحماس المستمر التي يتمتع بها طوال المباريات".

واختتم تصريحاته: "المهاجم فيسون ماييلي لاعب مؤثر محليًا وإفريقيًا، بعد المردود الهجومي القوي وسجل تهديفي مميز مع الفريق هذا الموسم".

أحمد شوبير فريق بيراميدز بطولة السوبر الأفريقي نهضة بركان المغربي

