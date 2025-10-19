منتخب مصر يفوز على البرازيل ويتوّج بكأس العالم بكرة الطائرة جلوس

حصد منتخب مصر للرجال بطولة كأس العالم للعبة كرة الطائرة البارالمبية (جلوس) مساء يوم أمس السبت بعدما فاز على نظيره البرازيلي في النهائي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

منتخب مصر لكرة الطائرة جلوس كان قد استهل مشواره في البطولة التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية بالفوز على نظيره الهندي ثم الياباني والاسترالي فالخسارة أمام منتخب البرازيل قبل العودة للانتصارات من بوابة هولندا.

وفاز منتخب مصر لكرة الطائرة جلوس في دور نصف النهائي على نظيره الكازاخستاني بثلاثة أشواط نظيفة.

يذكر أن منتخب مصر لكرة الطائرة جلوس كان قد حصد الميدالية الفضية بكأس العالم 2023 الذي أُقيم في القاهرة.

