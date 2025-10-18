مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس السوبر الأفريقي

بيراميدز

0 0
20:00

نهضة بركان

الدوري المصري

الإسماعيلي

0 1
20:00

حرس الحدود

دوري أبطال أفريقيا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00

الأهلي

جميع المباريات

مشجع كفيف يدعم الزمالك من المدرجات خلال مباراة ديكيداها

كتبت ـ هند عواد:

07:04 م 18/10/2025
  عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    مشجع كفيف يدعم الزمالك أمام ديكيداها
  • عرض 3 صورة
    مشجع كفيف يدعم الزمالك أمام ديكيداها

شهدت مدرجات استاد القاهرة؛ حيث مباراة الزمالك ونظيره ديكيداها الصومالي تواجد مشجع كفيف رفقة أسرته لدعم لاعبي القلعة البيضاء.

ويلتقي فريق الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي عند السابعة من مساء اليوم السبت في ذهاب الدورالتمهيدي الثاني بالكونفدرالية.

وتقام مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، في السابعة مساء اليوم، بدلا من السادسة، بناءً على طلب النادي الصومالي، وبالتنسيق مع الزمالك، بسبب حقوق البث الفضائي للمباراة.

