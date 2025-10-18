موعد مباراة الإياب بين الأهلي وإيجل نوار

موعد المباراة المقبلة للأهلي بعد الفوز على إيجل نوار

حسم فريق الأهلي مباراة الذهاب في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا بالفوز على نظيره إيجل نوار بهدف نظيف.

نتيجة مباراة الأهلي وإيجل نوار

الأهلي فاز بهدف نظيف على نظيره إيجل نوار سجله لاعب الفريق البوروندي كانياموكينجي في الدقيقة (36) بالخطأ في مرماه بعدما أسكن عرضية محمد هاني من يمين منطقة الجزاء في مرماه.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الأهلي نظيره إيجل نوار عند الثامنة من مساء يوم السبت الموافق 25 أكتوبر في الإياب.

