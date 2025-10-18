مباريات الأمس
كأس السوبر الأفريقي

بيراميدز

0 0
20:00

نهضة بركان

دوري أبطال أفريقيا

أيجل نوار ماكامبا

0 1
16:00

الأهلي

الكونفيدرالية الأفريقية

ديكيداها

0 3
19:00

الزمالك

موعد مباراة الإياب بين الأهلي وإيجل نوار

كتب : مصراوي

06:35 م 18/10/2025
حسم فريق الأهلي مباراة الذهاب في الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا بالفوز على نظيره إيجل نوار بهدف نظيف.

نتيجة مباراة الأهلي وإيجل نوار

الأهلي فاز بهدف نظيف على نظيره إيجل نوار سجله لاعب الفريق البوروندي كانياموكينجي في الدقيقة (36) بالخطأ في مرماه بعدما أسكن عرضية محمد هاني من يمين منطقة الجزاء في مرماه.

ومن المقرر أن يستضيف فريق الأهلي نظيره إيجل نوار عند الثامنة من مساء يوم السبت الموافق 25 أكتوبر في الإياب.

