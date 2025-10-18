مباريات الأمس
رسميًا.. ناد ليبي يعلن التعاقد مع باسم مرسي

كتب : مصراوي

01:45 م 18/10/2025
أعلن نادي المجد الليبي إتمام مجلس إدارته إجراءات التعاقد مع مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق باسم مرسي.

ونشر نادي المجد عبر حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مساء يوم أمس الجمعة لبعض أهداف باسم مرسي مذيلاً إياها بتعليق:"رحبوا معانا.. بالمهاجم الدولي المصري باسم مرسي قادمًا من بلد الأهرامات لكتابة فصل جديد من التألق والإبداع مع نادي المجد".

وكانت آخر محطات اللاعب نادي طلائع الجيش الذي انضم له الموسم الماضي بعد نهاية مسيرته مع نادي الإسماعيلي.

وشارك باسم مرسي صاحب الـ 33 عامًا خلال الموسم الماضي بـ 5 مباريات لم يسجل أو يصنع أي هدف خلال 97 دقيقة.

باسم مرسي نادي المجد الليبي الدوري الليبي

