تغيير وحيد.. تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة ديكيداها الصومالي

يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشواره الأفريقي مساء اليوم، عندما يواجه ديكيداها الصومالي.

وتعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، مساء اليوم، أول اختبار أفريقي للبلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للأبيض.

موعد مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي والقناة الناقلة

تقام مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، في السابعة مساء اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتنقل مباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، عبر قنوات أون سبورت، التي أعلنت إذاعة اللقاء بالمجان.

تشكيل الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي

يبدأ الزمالك مباراة ديكيداها الصومالي بتغيير وحيد عن المباراة الأخيرة ضد غزل المحلة، بالدفع بأحمد فتوح بدلا من بنتايك، كما يدفع يانيك فيريرا، بالثنائي عمرو ناصر وأحمد شريف في الهجوم، بسبب استمرار غياب عدي الدباغ وآدم كايد للإصابة.

وجاء التشكيل المتوقع للزمالك كالآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: عمر جابر، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، أحمد فتوح

خط الوسط: أحمد ربيع، أحمد حمدي، ناصر ماهر

خط الهجوم: خوان بيزيرا، عمرو ناصر، أحمد شريف

