بيراميدز يقترب من إنجاز تاريخي

بات بيراميدز قريبا من تحقيق إنجاز تاريخي، عندما يواجه نهضة بركان المغربي، مساء اليوم، في كأس السوبر الأفريقي.

ويواجه بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا، نظيره نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية الأفريقية، في الثامنة مساء اليوم، على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات السوبر الأفريقية.

وتوج بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، فيما فاز نهضة البركان المغربي بكأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب سيمبا التنزاني.

إنجاز تاريخي ينتظر بيراميدز

في حال فوز بيراميدز على نهضة بركان المغربي في السوبر الأفريقي، سيحقق اللقب القاري الثالث في مسيرته، بعد التتويج بدوري الأبطال وكأس القارات الثلاث.

وحقق بيراميدز 3 بطولات طوال مسيرته، كأس مصر2023-2024، دوري أبطال أفريقيا 2024-2025، كأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادئ 2025-2026.

