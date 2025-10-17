مباريات الأمس
الدوري المصري

غزل المحلة

1 0
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 1
20:00

إنبي

الكونفيدرالية الأفريقية

الاتحاد الليبي

0 0
20:00

المصري

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

1 0
21:45

ستراسبورج

"مشروع كادر".. أحمد الطيب يعلق على تصريحات كريم نيدفيد لاعب الأهلي السابق

كتب - يوسف محمد:

08:36 م 17/10/2025
    أحمد الطيب المعلق الرياضي
    المعلق أحمد الطيب
    أحمد الطيب
    المعلق أحمد الطيب
    كريم نيدفيد (3)
    كريم نيدفيد (2)
    كريم نيدفيد (1)
    كريم نيدفيد من تدريبات الأهلي اليوم
    كريم نيدفيد
    كريم نيدفيد من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار_2

تفاعل المعلق الرياضى أحمد الطيب، على تصريحات كريم نيدفيد لاعب الأهلي السابق وسيراميكا الحالي، وظهوره الإعلامي خلال الفترة الماضية.

وكتب الطيب عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كريم نيدفيد مشروع كادر إعلامي جميل، هدوء، ثقة، قبول ومخارج حروف ممتازة".

وأضاف: "واعي، مدرك لكل ما يقول، حافظوا عليه، جهزوه، لحاجة كويسة مستقبلاً، أجمل ما فيه أنه لم يتلوّث بالسوشيال ميديا وتوابعها".

وكان كريم نيدفيد أثار جدلا خلال الساعات الماضية، بعدما تحدث عن رحيل رمضان صبحي عن النادي الأهلي، حيث قال في تصريحات صحفية: "رحيل رمضان صبحي عن الأهلي كان بمثابة الصدمة لي، خاصة وأن هذا تصرف لا يصدر من أبناء النادي".

وأضاف: " الأهلي لا يستحق هذا التصرف من رمضان صبحي، رفضت الرد عليه عندما أرسل رسالة وداع للاعبي الفريق على جروب الواتساب بعد الرحيل".

والجدير بالذكر، أن نيدفيد كان قد رحل عن فريق النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، متجها إلى فريق سيراميكا كليوباترا.

كريم نيدفيد النادي الأهلي آخر أخبار الأهلي أحمد الطيب تصريحات كريم نيدفيد

