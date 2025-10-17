مباريات الأمس
الدوري المصري

غزل المحلة

1 0
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 1
20:00

إنبي

الكونفيدرالية الأفريقية

الاتحاد الليبي

0 0
20:00

المصري

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
21:45

ستراسبورج

كيف تشاهد مباراة بيراميدز ونهضة بركان عبر الإنترنت مجاناً ؟

كتب : مصراوي

07:03 م 17/10/2025
ينتظر فريق بيراميدز مباراة حاسمة على لقب جديد مع نظيره نهضة بركان المغربي بعد فوزه على نظيره أهلي جدة وحصد كأس إنتركونتيننتال.

موعد مباراة بيراميدز و نهضة بركان في نهائي السوبر الأفريقي

بيراميدز سيلتقي نهضة بركان المغربي عند الثامنة من مساء يوم غد السبت على ملعب 30 يونيو بنهائي كأس السوبر الأفريقي.

ويمكنك مشاهدة المباراة عبر الإنترنت من خلال قناة الاتحاد الأفريقي (كاف) الرسمية على منصة يوتيوب.

بيراميدز شارك في نهائي كأس السوبر الأفريقي بصفته بطلاً لآخر نسخة من دوري أبطال أفريقيا فيما يخوض فريق نهضة بركان المباراة بصفته بطلاً للكونفدرالية.

بيراميدز ضد نهضة بركان موعد مباراة بيراميدز ضد نهضة بركان بيراميدز القنوات الناقلة لكأس السوبر الأفريقي كأس السوبر الأفريقي نهضة بركان

