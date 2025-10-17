كيف تشاهد مباراة بيراميدز ونهضة بركان عبر الإنترنت مجاناً ؟

رد ناري من إكرامي على لاعب الأهلي السابق بعد الهجوم على رمضان صبحي

منافسات قوية في اليوم الثاني للبطولة المصرية المفتوحة للهواة للجولف على

ينتظر فريق بيراميدز مباراة حاسمة على لقب جديد مع نظيره نهضة بركان المغربي بعد فوزه على نظيره أهلي جدة وحصد كأس إنتركونتيننتال.

موعد مباراة بيراميدز و نهضة بركان في نهائي السوبر الأفريقي

بيراميدز سيلتقي نهضة بركان المغربي عند الثامنة من مساء يوم غد السبت على ملعب 30 يونيو بنهائي كأس السوبر الأفريقي.

ويمكنك مشاهدة المباراة عبر الإنترنت من خلال قناة الاتحاد الأفريقي (كاف) الرسمية على منصة يوتيوب.

بيراميدز شارك في نهائي كأس السوبر الأفريقي بصفته بطلاً لآخر نسخة من دوري أبطال أفريقيا فيما يخوض فريق نهضة بركان المباراة بصفته بطلاً للكونفدرالية.

اقرأ أيضًا:

"بينهم مصرية مجانية".. الكشف عن القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي





"تبدأ بما يعادل 80 جنيهًا".. أسعار تذاكر مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي



