مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

وادي دجلة

1 2
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

غزل المحلة

- -
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الكونفيدرالية الأفريقية

الاتحاد الليبي

- -
20:00

المصري

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

- -
21:45

ستراسبورج

جميع المباريات

إعلان

الزمالك بالزي الرسمي ضد ديكيداها الصومالي

كتب : هند عواد

04:07 م 17/10/2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    خوان بيزيرا لاعب الزمالك
  • عرض 7 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 7 صورة
    أحمد ربيع يحتفل بهدفه مع الزمالك (1)
  • عرض 7 صورة
    أحمد ربيع يحتفل بهدفه مع الزمالك (3)
  • عرض 7 صورة
    أحمد ربيع يحتفل بهدفه مع الزمالك (3)
  • عرض 7 صورة
    الزمالك ضد غزل المحلة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، عن ارتداء الفريق القميص الأساسي، المكون من القميص الأبيض والشورت الأبيض، فيما يرتدى حارس المرمى الزي البرتقالي الكامل.

ويواجه الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي، في السادسة مساء غدا السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويرتدي فريق ديكيداها الصومالي زيه الكامل باللون اللبني الكامل، في حين سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الفسفوري.

وحضر الاجتماع من الزمالك، كل من عبد الناصر محمد مدير الكرة وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومحمد حسني مسؤول المهمات، إضافة إلى ممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ومندوبي نادي ديكيداها.

ومنح نادي الزمالك 500 دعوة لمسؤولي بطل الصومال خلال الاجتماع الفني للقاء.

اقرأ أيضًا:

الإسماعيلي يستعد لفتح حساب لسداد غرامات النادي وفك القيد

"قصص متفوتكش".. قميص أبو تريكة في مسلسل.. ونجوم الأهلي في سهرة مغربية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك الزمالك وديكيداها موعد مباراة الزمالك وديكيداها

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تعريفات الركوب الجديدة.. زيادة أسعار البنزين والسولار - تغطية خاصة
مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)