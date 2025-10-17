الزمالك بالزي الرسمي ضد ديكيداها الصومالي

الخطيب: "الأهلي لم يعد يعتمد على الاشتراكات والرعايات فقط"

"بينهم مصرية مجانية".. الكشف عن القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز ونهضة

رد ناري من إكرامي على لاعب الأهلي السابق بعد الهجوم على رمضان صبحي

أسفر الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وديكيداها الصومالي، عن ارتداء الفريق القميص الأساسي، المكون من القميص الأبيض والشورت الأبيض، فيما يرتدى حارس المرمى الزي البرتقالي الكامل.

ويواجه الزمالك نظيره ديكيداها الصومالي، في السادسة مساء غدا السبت، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويرتدي فريق ديكيداها الصومالي زيه الكامل باللون اللبني الكامل، في حين سيرتدي حارس مرمى الفريق زيه باللون الفسفوري.

وحضر الاجتماع من الزمالك، كل من عبد الناصر محمد مدير الكرة وباسم زيادة مسؤول العلاقات العامة ومحمد حسني مسؤول المهمات، إضافة إلى ممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ومندوبي نادي ديكيداها.

ومنح نادي الزمالك 500 دعوة لمسؤولي بطل الصومال خلال الاجتماع الفني للقاء.

اقرأ أيضًا:

الإسماعيلي يستعد لفتح حساب لسداد غرامات النادي وفك القيد

"قصص متفوتكش".. قميص أبو تريكة في مسلسل.. ونجوم الأهلي في سهرة مغربية