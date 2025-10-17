طلب من ثورب.. ياسر ريان يتحدث عن مباراة الأهلي وإيجل نوار البوروندي

كتبت-هند عواد:

تحدث ياسر ريان نجم الأهلي السابق، عن مباراة الفريق ضد إيجل نوار البوروندي، في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وقال ياسر ريان في تصريحات خلال برنامج "ستاد المحور": "إدارة عادل مصطفى للمباراة فنيا، أمر طبيعي في ظل حداثة المدير الفني الجديد ياس ثورب، الذي لم يتعرف بعد على قدرات لاعبي الفريق بشكل كامل".

وأضاف: "من المؤكد أن ثورب طلب من عادل مصطفى قيادة اللقاء، والفريق لن يخرج عن التشكيل المعتاد والطابع الفني الذي ظهر به في فترة عماد النحاس، وأتوقع أن يعتمد أسلوب هجومي من البداية لتحقيق الفوز خارج الديار".

واختتم ياسر ريان: "خاصة بعد فقدانه لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، وهو ما سيجعل اللاعبين يلعبون بروح عالية من أجل استعادة اللقب القاري".