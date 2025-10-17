على غرار زيزو.. إعلامي يعلن اقتراب موهبة الزمالك من الأهلي

"لاعب سابق بالأهلي".. من هو محمد شوبير مدرب منتخب مصر مواليد 2007؟

وجه الإعلامي إبراهيم عبدالجواد صدمة قوية لجماهير نادي الزمالك، وذلك بإقتراب لاعب الوسط الشاب محمد السيد من الانتقال للغريم التقليدي وترحيبه بمفاوضات النادي الأهلي.

وقال عبدالجواد عبر في برنامجه عبر قناة أون تايم سبورت: "اذا لم يجدد محمد السيد عقده من الزمالك حتي شهر ديسمبر المقبل، سيكون بنسبة 50 % لاعبا في الأهلي

وأضاف:" هناك تواصل في الفترة الماضية بين وكيل اللاعب محمد السيد وأحد الأشخاص المحسوبين على النادي الأهلي.

وكيل محمد السيد ابدى انفتاحا لعرض الأهلي ولكنه أبلغ برغبته في الاحتراف الخارجي خاصة في ظل تلقيه عرضين أحدهما من سويسرا والبرتغال".

واختتم:" وكيل محمد السيد طلب الانتظار لحين دراسة العروض الخارجية وحسم موقفه، وفي حال فشل احترافه سيتم مناقشة عرض الأهلي

وكان الزمالك قد تلقى ضربة موجهة في الميركاتو الصيفي الأخير، بعدما انتقل نجمه أحمد السيد زيزو لصفوف النادي الأهلي في صفقة انتقال حر عقب رفضه التجديد.

