"لاعب سابق بالأهلي".. من هو محمد شوبير مدرب منتخب مصر مواليد 2007؟

تصدر محمد أحمد شوبير نجل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق ومقدم البرامج الحالي أحمد شوبير، محركات البحث بعد انتشار خبر تعيينه في الجهاز الفني لمنتخب مصر 2007.

وانضم محمد أحمد شوبير، إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر مواليد 2007، بقيادة وائل رياض شيتوس، نجم المارد الأحمر السابق أيضًا.

ويعد محمد شوبير، ليس بغريب على الساحة الرياضية في مصر، ليس فقط بسبب شهرة والده، إلا أنه سبق ولعب في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، لكنه اعتزل كرة القدم في سن صغير.

أبرز المعلومات عن محمد أحمد شوبير

ويبلغ محمد شوبير الشهير ب "تيكو" من العمر 27 عاما، حيث أنه من مواليد 29 أبريل عام 1998.

وعلى عكس والده وشقيقه الأصغر مصطفى، اختار محمد أن يلعب كرة قدم في مركز قلب الدفاع.

وبدأ تيكو مشواره في كرة القدم، من بوابة قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، الذي استمر في صفوفه لمدة تقترب من 3 سنوات.

وبعد 3 سنوات قضاهم محمد شوبير في الأهلي، انتقل إلى صفوف قطاع الناشئين بنادي إنبي، منها إلى ناشئين وادي دجلة، قبل أن ينتقل إلى فريق النصر القاهري والذي كان آخر محطاته في كرة القدم.

وعقب اعتزال محمد أحمد شوبير كرة القدم، اتجه إلى مجال التدريب حيث عمل في أحد فرق قطاع الناشئين بنادي زد.

وعمل في الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، بقيادة أيمن الرمادي المدير الفني السابق للفريق، وتوج مع الفريق ببطولة كأس الرابطة المصرية.

وبالرغم من انتشار خبر تعيين محمد شوبير في الجهاز الفني لمنتخب مصر خلال الأيام الماضية، إلا أنه يتواجد في الجهاز الفني للمنتخب مواليد 2007 مع المدير الفني وائل رياض، منذ أكثر من ستة أشهر.

