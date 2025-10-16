نادي الهلال السعودي يعلن تمديد التعاقد مع ياسين بونو

"لاعب سابق بالأهلي".. من هو محمد شوبير مدرب منتخب مصر مواليد 2007؟

أعلن الهلال السعودي إتمام إدارة شركة النادي برئاسة الأمير نواف بن سعد إجراءات تمديد عقد حارس فريق الهلال الأول لكرة القدم المغربي ياسين بونو.

وأشار نادي الهلال عبر بيان رسمي صادر اليوم الخميس أن ياسين بونو قد وقع على عقود لمدة موسمين رياضيين ليستمر حتّى عام 2028.

وأوضح النادي السعودي أن ياسين بونو وقع عقود التمديد مساء اليوم في مقر الهلال.

إحصائيات ياسين بونو مع الهلال

ياسين بونو كان قد انضم لصفوف الهلال خلال الانتقالات الصيفية لموسم 2023/24 قادمًا من نادي إشبيلية الإسباني.

ياسين بونو شارك بقميص الهلال منذ انضمامه للفريق بـ 99 مباراة حافظ على نظافة شباكه بـ38 مباراة وسكن مرماه 94 هدفًا.

