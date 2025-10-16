"يعرف مبادئ الأهلي".. الخطيب يكشف دور سيد عبدالحفيظ في الفترة القادمة

أكد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خلال الندوة الانتخابية التي عقدها بفرع النادي في الشيخ زايد، أن سيد عبد الحفيظ، المرشح في انتخابات النادي القادمة، سيتولى ملف كرة القدم داخل القلعة الحمراء.

وقال الخطيب في كلمته: "ملف كرة القدم يحتاج إلى متابعة يومية، وأنا لن أستطيع القيام بذلك، لذلك سيتولى سيد عبد الحفيظ هذا الملف، لأنه قادر على إدارته بالشكل الأمثل".

وأضاف رئيس الأهلي: "سيد عبد الحفيظ يعرف جيدًا أصول وأسس ومبادئ الأهلي، وهو رجل مخلص في عمله، ولديه من الخبرة والقدرة ما يجعله يساهم بقوة في صنع القرار داخل النادي".

وشهدت الندوة عرض فيلم تسجيلي تناول أبرز بطولات فريق الكرة خلال السنوات الماضية، أعقبه حديث للخطيب قال فيه: "أي إخفاق يحدث يتم التعامل معه باحترافية وسرعة، وهذا سر استمرار التفوق داخل الأهلي".

ووجه الخطيب في ختام كلمته الشكر لكل من ساهم في تحقيق إنجازات النادي من لاعبين وأجهزة فنية وإدارية وعمال، مؤكدًا أن "روح الجماعة" تظل دائمًا مفتاح التفوق المستمر داخل الأهلي.

إقرأ أيضًا..

"مش هعرف اشتغل كده تاني".. الخطيب يوجه رسالة مؤثرة لجماهير الأهلي

شيكو بانزا وفيريرا.. كيف تدهورت العلاقة من لاعب أساسي للجناح الثالث؟