الصور الأولى لـ سيف زاهر خلال تسليم كارنية عضوية مجلس الشورى

كتب : نهي خورشيد

10:46 م 16/10/2025
  عرض 3 صورة
  عرض 3 صورة
    سيف زاهر خلال تسليم كارنية عضوية مجلس الشورى 2
  عرض 3 صورة
    سيف زاهر خلال تسليم كارنية عضوية مجلس الشورى 1

نشر الإعلامي الرياضي سيف زاهر الصور الأولي له من تسلم كارنية عضوية مجلس الشورى.

وكتب زاهر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"اليوم بداية صفحة جديدة من العطاء تحت قبة صرحٍ تشريعيٍّ عريق".

وأضاف:" سعدت اليوم بتسلم كارنيه عضوية مجلس الشيوخ، أحمل في قلبي شعورًا عميقًا بالمسؤولية والفخر، وعزيمة صادقة على أن يكون العمل عنوان المرحلة القادمة، لما فيه الخير لمصر وأبنائها".

والجدير بالذكر أن سيف زاهر من أشهر الإعلاميين المتواجدين حالياً على الساحة الرياضية، من خلال ظهوره على شاشة أون تايم سبورت.

سيف زاهر مجلس الشورى مجلس الشيوخ

