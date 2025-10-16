لم يعد لاعبي الكرة يكتفون بما يحصلون عليه من أموال من الأندية التي ينشطون بها فأصبح كثير منهم يتجه للاستثمار في مجالات أخرى سواء خلال مسيرتهم الرياضية أو بعد اعتزالهم كرة القدم.

مجدي عبدالغني الذي اتجه لتقديم البرامج الرياضية مؤخرًا يشير إلى أنه لم يكون ثروته من كونه لاعبًا لكرة القدم بل ما حصل عليه من ميراث بجانب 3 مجالات عمل اتجه لها.

صاحب الـ 66 عاماً سبق وخاض تجربة احترافية بدولة البرتغال في موسم 88/89 راحلاً عن الأهلي لنادي بيرا مار؛ حيث كان يحصل على راتب 3000 دولار بعدما كان يحصل على راتب في النادي الأهلي 250 جنيه.

وعاد "البلدوزر" من تجربته الاحترافية لصفوف المريخ البورسعيدي في موسم 92/93 ثم انضم في الموسم التالي لصفوف المقاولون العر حتى اعتزل اللعب بنهاية موسم 94/95.

واتجه مجدي عبدالغني بعد عودته من البرتغال رفقة أشقائه لإعادة تشغيل مصنع الطوب الذي كان مملوكاً لوالدهم :"الإنتاج كان كبير" كما اتجه لمجال آخر عن مجال تصنيع الطوب وهو التجارة في السيارات ثم الاتجاه لأعمال المقاولات بجانب امتلاكه 3 محطات وقود "بنزينة".

مروان عطية لاعب الأهلي الحالي قرر الاستثمار في معرض سيارات خاص به خلال مسيرته مع ناديه، فيما يمتلك محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي استثمارات في مجال العقارات، بينما يمتلك نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق أحمد حسن شركة سياحة وأخرى لتأجير السيارات.

أحمد حسام ميدو سبق وافتتح مطعمًا بالشراكة مع حازم إمام، فيما يمتلك المدير الفني للمنتخب حسام حسن وشقيقه إبراهيم معرض للسيارات.



