"صبرنا نفد".. شكوى ضد الزمالك في فيفا.. ما علاقة محترف الفريق الحالي؟

كتب ـ وسام محمد

08:19 م 16/10/2025
أعلن رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي عصام طالبي التقدم بشكوى ضد نادي الزمالك لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بخصوص مستحقاتهم المتأخرة في صفقة انتقال لاعبهم عبدالحميد معالي لصفوف القلعة البيضاء.

وقال رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس:" بدأنا إجراءات تقديم شكوى ضد نادي الزمالك، بشأن مستحقات صفقة عبد الحميد معالي، لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، عن طريق محامي النادي لأن صبرنا نفد على الزمالك".

وأشار طالبي إلى أنهم كان من المفترض أن يحصلوا على قيمة أول قسط من الصفقة في شهر أغسطس الماضي على أن يحصلوا على قيمة القسم الثاني في شهر أكتوبر الجاري ولكن لم يحصلوا على أي رد من الزمالك.

وأتم رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي تصريحاته بالتنويه إلى أنهم سعوا للتوصل إلى حلول ودية مع الزمالك: "لكنهم لم يردوا على مكاتبتنا، لذلك سنسلك الطريق الذي يضمن حقوقنا".

إحصائيات عبدالحميد معالي مع الزمالك

الزمالك كان قد ضم اللاعب صاحب الـ 19 عامًا خلال الانتقالات الصيفية الماضية قادمًا من اتحاد طنجة.

عبدالحميد معالي شارك بقميص الزمالك بـ 7 مباريات لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.

اقرأ أيضًا:

انتكاسة وبرنامج خاص.. تطورات الحالية الصحية لإمام عاشور

أضخم ميزانية في الشرق الأوسط.. مصراوي يكشف شعار الخطيب لحملته الانتخابية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

عبدالحميد معالي فيفا الزمالك اتحاد طنجة

