حسين الشحات يستعيد ذكريات هدفه بالقمة ضد الزمالك (صور)

استعاد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هدفه في مرمى نادي الزمالك بالقمة الأخيرة في الجولة التاسعة بالدوري المصري.

وكان الشحات قد حل بديلًا في القمة التي أقيمت 29 سبتمبر الماضي، ونجح في تغيير مجرى المباراة بعدما كان الأهلي متأخرًا بهدف.

وتمكن الشحات من تسجيل هدف والحصول على ركلة جزاء الهدف الثاني، ليفوز الأحمر بهدفين لهدف أمام الزمالك.

ونشر الشحات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لتألقه أمام الزمالك في القمة الأخيرة.

