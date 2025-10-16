مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

9 30
20:00

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ

أسوان

0 1
15:30

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ

مالية كفر الزيات

1 0
15:30

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ

القناة

2 1
15:30

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ

مسار

0 1
18:00

السكة الحديد مودرن

جميع المباريات

إعلان

حسين الشحات يستعيد ذكريات هدفه بالقمة ضد الزمالك (صور)

كتب : محمد عبد الهادي

07:45 م 16/10/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 6 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 6 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 6 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 6 صورة
    حسين الشحات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

استعاد حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هدفه في مرمى نادي الزمالك بالقمة الأخيرة في الجولة التاسعة بالدوري المصري.

وكان الشحات قد حل بديلًا في القمة التي أقيمت 29 سبتمبر الماضي، ونجح في تغيير مجرى المباراة بعدما كان الأهلي متأخرًا بهدف.

وتمكن الشحات من تسجيل هدف والحصول على ركلة جزاء الهدف الثاني، ليفوز الأحمر بهدفين لهدف أمام الزمالك.

ونشر الشحات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو لتألقه أمام الزمالك في القمة الأخيرة.

إقرأ أيضًا..

الزمالك يستغيث مجددا برئيس الجمهورية لإعادة أرض أكتوبر=

10 صورة لوصول بعثة النادي الأهلي إلى بوروندي استعدادا لمواجهة إيجل نوار

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

حسين الشحات الأهلي الزمالك هدف حسين الشحات

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بوسي شلبي بالشعر الأشقر ومي الغيطي بفستان جريء.. 20 صورة من حفل افتتاح مهرجان الجونة 2025
مهرجان الجونة السينمائي 2025.. حكايات النجوم وكواليس السجادة الحمراء ولقاءات حصرية (تغطية خاصة)