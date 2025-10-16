"الحاوي يحتفل".. عقد قران حمادة عبداللطيف وسط حضور نجوم الزمالك

هل ممنوع من الدخول؟.. السبب الحقيقي لغياب دونجا عن الزمالك في رحلة الإمارات

احتفل حمادة عبد اللطيف، نجم نادي الزمالك السابق، بعقد قرانه وسط حضور عدد من لاعبي الزمالك القدامى إلى جانب الأهل والأصدقاء.

وشهد الحفل وجود عددا من رموز نادي الزمالك السابقين، وعلى رأسهم أيمن يونس وخالد جلال، وبعد الأصدقاء من خارج الوسط الرياضي.

ومن جانبه، حرص خالد الغندور، على تهنئة الحاوي حمادة عبد اللطيف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بنشر صورًا من حفل عقد القران، وعلّق عليها قائلًا: "ألف مليون مبروك للحاوي الكابتن حمادة عبد اللطيف على عقد قرانه، وربنا يتمم بخير ويسعدكم بإذن الله".

وكان حمادة عبد اللطيف أثار الجدل مؤخرًا بتصريحات تحدث فيها عن الاتهامات القديمة الموجهة للنادي الأهلي بتحقيق الفوز بمساعدة الحكام، مؤكدا أن هذه المزاعم لا أساس لها، من واقع تجربته وشهادته على الأحداث.

