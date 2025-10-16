"مؤامرة على محمود الخطيب".. مرتضى منصور يطلق تصريحات نارية

ماذا ينتظر الزمالك بعد انتهاء التوقف الدولي؟

دافع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، مؤكدا أنه يتعرض لمؤامرة في الفترة الأخيرة، بسبب المطالبة من البعض برحيله.

وقال مرتضى منصور، خلال تصريحات صحفية: "أنا شايف أنه كانت هناك مؤامرة ضد محمود الخطيب، في الفترة الماضية وواضحة جدا للجميع".

وأكمل: "ليس من المعقول إنه بعد حصول الخطيب على 61 بطولة مع النادي تطالب الناس برحيله علشان فاضله شهرين".

وأضاف: "مش معقول فيه شخص تاني زي حسين لبيب خسر 61 بطولة ويقال له اقعد علشان لسه فاضلك سنتين".

واختتم تصريحاته: "ماينفعش الناس تكون عايزة الخطيب، وفي نفس الوقت يطلبوا منه يمشي، طالما الخطيب ناجح، يبقى لازم يُكمل في رئاسة النادي الأهلي".

