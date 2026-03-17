تحرك رسمي.. ماذا فعل الأهلي لإنقاذ حضور جماهيره في مواجهة الترجي

أعلن النادي الأهلي تقدمه باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اعتراضًا على قرار تأجيل نظر الاستئناف المقدم بشأن عقوبة حرمان جماهيره من حضور مباراة الإياب أمام الترجي الرياضي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تلقى إخطارًا سابقًا بتحديد موعد جلسة الاستئناف، قبل أن يتم تأجيلها أكثر من مرة، وصولًا إلى تأجيلها لأجل غير مسمى، رغم اقتراب موعد مباراة الإياب المقررة إقامتها يوم السبت المقبل على استاد القاهرة.

بيان رسمي من النادي الأهلي

وأكد النادي في بيانه أن هذا التأجيل يُخلّ بحقوقه القانونية، مشددًا على أن الاستئناف يُعد حقًا أصيلًا يجب الفصل فيه قبل موعد المباراة، خاصة في ظل تأثير القرار على الحضور الجماهيري، الذي يمثل عنصرًا مهمًا في مثل هذه المواجهات الحاسمة.

كما أشار الأهلي إلى أن العقوبة الصادرة بحقه تفتقر إلى مبدأ التدرج، موضحًا أن الواقعة محل العقوبة تُعد الأولى من نوعها خلال مشواره في البطولة، وهو ما كان يستوجب تطبيق عقوبات أقل حدة، أسوة بما تم مع أندية أخرى في مواقف مشابهة.

وطالب النادي بضرورة الإسراع في نظر الاستئناف، بما يضمن تحقيق العدالة، مع منحه الحق في حضور جماهيري ولو بشكل جزئي وفقًا للسوابق المعمول بها في مثل هذه الحالات داخل المنافسات الأفريقية.