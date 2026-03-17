كأس مصر

بتروجت

- -
21:30

بيراميدز

دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

- -
19:45

جليمت

دوري أبطال أوروبا

مانشستر سيتي

- -
22:00

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا

أرسنال

- -
22:00

باير ليفركوزن

دوري أبطال أوروبا

تشيلسي

- -
22:00

باريس سان جيرمان

الدوري الإماراتي

الوحـــدة

- -
19:30

العين

تحرك رسمي.. ماذا فعل الأهلي لإنقاذ حضور جماهيره في مواجهة الترجي

كتب : محمد خيري

11:08 ص 17/03/2026

جماهير الأهلي

أعلن النادي الأهلي تقدمه باحتجاج رسمي إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اعتراضًا على قرار تأجيل نظر الاستئناف المقدم بشأن عقوبة حرمان جماهيره من حضور مباراة الإياب أمام الترجي الرياضي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان الأهلي قد تلقى إخطارًا سابقًا بتحديد موعد جلسة الاستئناف، قبل أن يتم تأجيلها أكثر من مرة، وصولًا إلى تأجيلها لأجل غير مسمى، رغم اقتراب موعد مباراة الإياب المقررة إقامتها يوم السبت المقبل على استاد القاهرة.

بيان رسمي من النادي الأهلي

وأكد النادي في بيانه أن هذا التأجيل يُخلّ بحقوقه القانونية، مشددًا على أن الاستئناف يُعد حقًا أصيلًا يجب الفصل فيه قبل موعد المباراة، خاصة في ظل تأثير القرار على الحضور الجماهيري، الذي يمثل عنصرًا مهمًا في مثل هذه المواجهات الحاسمة.

كما أشار الأهلي إلى أن العقوبة الصادرة بحقه تفتقر إلى مبدأ التدرج، موضحًا أن الواقعة محل العقوبة تُعد الأولى من نوعها خلال مشواره في البطولة، وهو ما كان يستوجب تطبيق عقوبات أقل حدة، أسوة بما تم مع أندية أخرى في مواقف مشابهة.

وطالب النادي بضرورة الإسراع في نظر الاستئناف، بما يضمن تحقيق العدالة، مع منحه الحق في حضور جماهيري ولو بشكل جزئي وفقًا للسوابق المعمول بها في مثل هذه الحالات داخل المنافسات الأفريقية.

فيديو قد يعجبك



المواد الغذائية: شركة "أرما" ترفع أسعار زيت وسمن كريستال بالأسواق
من مسجد الحسين.. إبراهيم سعيد وكهربا في صلاة الفجر (صور)
إسرائيل تعلن اغتيال قائد قوات "الباسيج" الإيرانية.. من هو؟
الإمارات تعلق العمليات في حقل شاه للغاز.. ما السبب؟
عصابة "الذهب المغشوش".. الجنايات تحاكم 14 أوكرانيا بتهمة تقليد دمغات ذهب
الحد الأدنى للأجور.. 15% زيادة والحكومة تعلن التفاصيل قريبًا