قررت محكمة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة سائق يعمل بإحدى تطبيقات النقل الذكي، المتهم بالتعدي على فتاة والمعروفة إعلاميًا بـ"فتاة التجمع"، لاستخدامه خرطومًا حديديًا أثناء خلاف حول نقطة الالتقاء، لجلسة 31 مارس.

طلبات دفاع فتاة التجمع الخامس

دفاع المجني عليها طالب بتعديل القيد القانوني وتوجيه تهمة الشروع في القتل، مؤكدين أن موكلتهم ما زالت تعاني نفسيًا من الحادث وأنها مصممة على اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المتهم.

وكانت النيابة العامة قد أخلت سبيل السائق بكفالة 5 آلاف جنيه، بعد ضبطه والتحقق من هويته، وعُثر بحوزته على السلك المستخدم في الاعتداء. ووفق التحقيقات، بدأ الحادث بعد إلغاء الرحلة، ما أدى إلى مشادة كلامية ثم اعتداء بالسلك على الطالبة، ما أسفر عن إصابتها بكدمات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وأحيل المتهم للنيابة لاستكمال التحقيقات.