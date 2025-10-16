مباريات الأمس
كأس العالم تحت 20 عاما

الأرجنتين - شباب

1 0
02:00

كولومبيا - شباب

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد

البوليس الرواندي

- -
20:00

الأهلي

دوري القسم الثاني-أ

أسوان

- -
15:30

بترول أسيوط

دوري القسم الثاني-أ

مالية كفر الزيات

- -
15:30

طنطا‏

دوري القسم الثاني-أ

القناة

- -
15:30

الانتاج الحربي

دوري القسم الثاني-أ

مسار

- -
18:00

السكة الحديد مودرن

"روشتة الوصول للعالمية".. تفاصيل اجتماع رويز مع حكام الفار بعد العودة من تشيلي

كتب : محمد خيري

10:23 ص 16/10/2025

أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام_Easy-Resize.com

اجتمع أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، مع حكام تقنية الفيديو بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر.

وحث أوسكار الحكام على تعزيز نقاط القوة ومعالجة السلبيات خلال الفترة المقبلة.

وطالب أوسكار الحكام ببذل مجهود مضاعف لتحقيق أحلامهم بالوصول إلى المستويات العالمية.

وقام السيد مراد عضو لجنة الحكام، بإلقاء المحاضرات على الحكام في اجتماع اليوم، لاختيار أفضل الزوايا وتسريع اتخاذ القرارات في الملعب.

ووصل أوسكار إلى القاهرة فجر الأربعاء قادما من تشيلي بعد انتهاء مهمته ضمن محاضري الحكام المشاركين في كأس العالم للشباب.

حضر الاجتماع وجيه أحمد نائب رئيس لجنة الحكام، وجهاد جريشة عضو اللجنة، وعزب حجاج مدير اللجنة.

