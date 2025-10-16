ماذا ينتظر الزمالك بعد انتهاء التوقف الدولي؟

انتظم اللاعبون الدوليون بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تدريبات الأبيض، بعد انتهاء فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر.

وانضم 8 لاعبين من الزمالك إلى منتخباتهم الوطنية خلال فترة التوقف الدولي المنقضية، وهم حسام عبد المجيد ومحمد صبحي في منتخب مصر الأول، محمود حمدي "الونش" ومحمد إسماعيل وعمر جابر في منتخب مصر الثاني المشارك ببطولة كأس العرب، محمود بنتايك في منتخب المغرب الثاني، شيكو بانزا في منتخب أنجولا، إضافة إلى محمد السيد الذي كان يشارك مع منتخب مصر للشباب في كأس العالم.

وينتظر الزمالك 3 مواجهات حاسمة خلال شهر أكتوبر الحالي، وبعد انتهاء فترة التوقف الدولي، مباراتين ضد ديكيداها الصومالي في دور الـ32 من كأس الكونفدرالية الأفريقية، والبنك الأهلي في الجولة الثانية عشر من الدوري من المصري الممتاز.

وجاءت مواجهات الزمالك خلال شهر أكتوبر كالآتي:

ديكيدياها - الزمالك: السادسة مساء السبت 18 أكتوبر

الزمالك - ديكيدياها: السادسة مساء الجمعة 24 أكتوبر

البنك الأهلي - الزمالك: الثامنة مساء يوم 30 أكتوبر

اقرأ أيضًا:

تحرك عاجل من الزمالك للتصدي لشكوى جديدة في فيفا



طائرات وقناصة واحتجاجات لأجل غزة... ماذا حدث قبل مباراة إيطاليا وإسرائيل؟





