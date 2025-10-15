بيراميدز يعلن سفر رمضان صبحي إلى ألمانيا.. تفاصيل الإصابة

"بداية مرحلة توروب".. ماذا ينتظر الأهلي بعد نهاية فترة التوقف الدولي؟

كشف أحمد زاهر المدير الإداري لنادي بيراميدز عن سفر الثنائي رمضان صبحي وأسامة جلال إلى ألمانيا من أجل الاطمئنان على الإصابة التي يعاني منها الثنائي والخضوع للفحص الطبي والبرنامج التأهيلي تمهيدا للعودة في أقرب وقت ممكن للملاعب.

ويعاني رمضان صبحي من إصابة على مستوى الركبة، فيما يعاني أسامة جلال من تمزق في الخلفية تعرض له خلال مباراة الأهلي السعودي في كأس الإنتركونتننتال بجدة.

أوضح زاهر أن إدارة بيراميدز وافقت على سفر الثنائي للعلاج في ألمانيا مع أفضل الأطباء ومراكز التأهيل من أجل العودة سريعا للملاعب، في ظل حاجة الفريق لجميع لاعبيه خاصة في ظل الارتباطات العديدة للنادي محليا وقاريا وعالميا خلال المرحلة المقبلة.

