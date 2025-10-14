مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

4 0
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

3 0
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

0 0
22:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

0 0
22:00

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

1 0
21:45

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-آسيا

قطر

2 1
20:00

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

0 0
21:45

العراق

كيف يستعد النادي الأهلي لانتخابات مجلس الإدارة الجديد؟

كتب : محمد القرش

09:18 م 14/10/2025
قررت إدارة النادي الأهلي توفير كافة الخدمات التنظيمية اللازمة والعمل على راحة الأعضاء استعدادًا لاجتماع الجمعية العمومية يوم 31 أكتوبر الجاري لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وتبدأ الخدمات بالتعليق المبكر لكشوف العضوية في أماكن بارزة بمقر النادي بالجزيرة حتى يتمكن كل عضو من معرفة رقم اللجنة الخاص به، وكذلك توفير نقاط استعلام لتقديم المساعدة والرد على الاستفسارات الخاصة بالتنظيم وعملية التصويت.

كما توفر أيضًا سيارات جولف لنقل الأعضاء كبار السن وذوي الاحتياجات من البوابات إلى مقر اللجان الانتخابية والعكس، كما قامت إدارة النادي بتأجير جراجات الأوبرا وحي غرب والمعلمين، حتى تكون هناك مساحات كبيرة لاستقبال سيارات الأعضاء.

قائمة محمود الخطيب

مقعد الرئيس: محمود الخطيب

نائب الرئيس: ياسين منصور

أمين الصندوق: خالد مرتجي

أعضاء فوق السن: "طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبد الحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال".

أعضاء تحت السن: "إبراهيم العامري - رويدا هشام".

