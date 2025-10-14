"أمر سهل".. رد رسمي حاسم من إدارة الزمالك على رحيل حسام عبد المجيد

"مفاجأة لم أتوقعها".. النحاس يوجه الرسالة الأخيرة للخطيب قبل مغادرة الأهلي

حسم أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مصير نجم خط دفاع فريقه حسام عبد المجيد من الاستمرار بالفريق أو رحيله.

حسام عبدالمجيد صاحب الـ 24 عاماً ينتهي تعاقده مع الزمالك في صيف عام 2027 وسط أنباء على رغبة من الأهلي في التعاقد معغه.

وقال سليمان في تصريحات عبر قناة "أم بي سي مصر:"حسام إن شاء الله سيستمر مع الفريق وتجديد التعاقد معه أمر سهل كما قال جون إدوارد".

حسام عبد المجيد شارك بقميص الزمالك خلال الموسم الجاري بـ 10 مباريات سجل هدفًا خلال 900 دقيقة لعب.

