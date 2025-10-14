مباريات الأمس
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-آسيا

قطر

- -
20:00

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

- -
21:45

العراق

"أمر سهل".. رد رسمي حاسم من إدارة الزمالك على رحيل حسام عبد المجيد


كتب ـ مصطفى الجريتلي:

03:23 م 14/10/2025
    حسام عبدالمجيد 11_10
    حسام عبدالمجيد 13_12
    حسام عبدالمجيد 12_11
    حسام عبدالمجيد 5_4
    حسام عبدالمجيد 16_14
    حسام عبدالمجيد
    حسام عبدالمجيد 3_2
    حسام عبدالمجيد 9_8
    حسام عبدالمجيد 7_6
    حسام عبدالمجيد مدافع الزمالك
    إبراهيم فايق وحسام عبدالمجيد
    حسام عبدالمجيد
    حسام عبدالمجيد 4_3
    حسام عبدالمجيد 8_7

حسم أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مصير نجم خط دفاع فريقه حسام عبد المجيد من الاستمرار بالفريق أو رحيله.

حسام عبدالمجيد صاحب الـ 24 عاماً ينتهي تعاقده مع الزمالك في صيف عام 2027 وسط أنباء على رغبة من الأهلي في التعاقد معغه.

وقال سليمان في تصريحات عبر قناة "أم بي سي مصر:"حسام إن شاء الله سيستمر مع الفريق وتجديد التعاقد معه أمر سهل كما قال جون إدوارد".

حسام عبد المجيد شارك بقميص الزمالك خلال الموسم الجاري بـ 10 مباريات سجل هدفًا خلال 900 دقيقة لعب.

حسام عبدالمجيد الزمالك الأهلي عقد حسام عبدالمجيد أحمد سليمان تصريحات أحمد سليمان

