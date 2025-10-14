مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا

نيجيريا

- -
19:00

بنين

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

جنوب أفريقيا

- -
19:00

رواندا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

السنغال

- -
22:00

موريتانيا

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

المغرب

- -
22:00

الكونغو برازافيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إسبانيا

- -
21:45

بلغاريا

تصفيات كأس العالم-آسيا

قطر

- -
20:00

الإمارات

تصفيات كأس العالم-آسيا

السعودية

- -
21:45

العراق

جميع المباريات

إعلان

قرار حاسم من منتخب مصر للجهاز الفني واللاعبين

كتب : مصراوي

03:13 م 14/10/2025
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    لافتة جماهير منتخب مصر (2)
  • عرض 24 صورة
    لافتة جماهير منتخب مصر (3)
  • عرض 24 صورة
    لافتة جماهير منتخب مصر (4)
  • عرض 24 صورة
    منتخب مصر (3)
  • عرض 24 صورة
    منتخب مصر (11)
  • عرض 24 صورة
    منتخب مصر (7)
  • عرض 24 صورة
    منتخب مصر (6)
  • عرض 24 صورة
    منتخب مصر (15)
  • عرض 24 صورة
    منتخب مصر (8)
  • عرض 24 صورة
    منتخب مصر (9)
  • عرض 24 صورة
    ملك زوجة حسام عبد المجيد في استوديو منتخب مصر (2)
  • عرض 24 صورة
    ملك زوجة حسام عبد المجيد في استوديو منتخب مصر (1)
  • عرض 24 صورة
    ملك زوجة حسام عبد المجيد في استوديو منتخب مصر (2)
  • عرض 24 صورة
    احتفالات منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم (6)
  • عرض 24 صورة
    احتفالات منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم (8)
  • عرض 24 صورة
    احتفالات منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم (2)
  • عرض 24 صورة
    احتفالات منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم (10)
  • عرض 24 صورة
    احتفالات منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم (9)
  • عرض 24 صورة
    احتفالات منتخب مصر بالتأهل لكأس العالم (1)
  • عرض 24 صورة
    احتفالات منتخب مصر (3)
  • عرض 24 صورة
    احتفالات منتخب مصر (5)
  • عرض 24 صورة
    احتفالات منتخب مصر (7)
  • عرض 24 صورة
    احتفالات منتخب مصر (8)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف اتحاد الكرة عن قرار حاسم اتخذه إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، تجاه اللعب والجهاز الفني بعد التأهل لكأس العالم 2026.

منتخب مصر سيشارك بالنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في دول: الولايات المتحدة، المكسيك وكندا بعدما تصدر مجموعته في التصفيات الأفريقية.

وأوضح اتحاد الكرة عبر بيان رسمي اليوم الثلاثاء أن منتخب مصر اتخذ قرارًا بغلق الباب أمام الظهور الإعلامي لعناصره بعد انتهاء استحقاقات "الفراعنة" في فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الحالي؛ للتركيز في المهام المقبلة.

وأوضح المنتخب عبر بيانه أن مسؤولي المنتخب فضلوا الاكتفاء بالظهور الإعلامي في الأيام الماضية عقب التأهل لمونديال 2026، وعدم الظهور في وسائل الإعلام في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، سمح بظهور أفراد الجهاز الفني واللاعبين في مختلف وسائل الإعلام منذ أسبوع عقب الفوز على جيبوتي وضمان التأهل.

وأتم اتحاد الكرة بيانه بالتنويه إلى تقديم إبراهيم حسن بالشكر لجميع وسائل الإعلام، مع التأكيد أن الفترة المقبلة تحتاج إلى التركيز استعدادًا لكأس أمم أفريقيا التي تنطلق يوم 21 ديسمبر، وقبلها التجهيز لمعسكر المنتخب المقرر له في نوفمبر، ويشهد خوض مباراتين وديتين.

اقرأ أيضًا:
"لاعب كرة قدم سابق".. من هو أحمد سوكارنو زوج إيناس الدغيدي؟

محمد صلاح وزوجته يثيران الجدل بسبب "شنطة وساعة".. ما القصة؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

منتخب مصر إبراهيم حسن حسام حسن كأس أمم أفريقيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

سعر الذهب اليوم في مصر يصل إلى مستويات غير مسبوقة بمنتصف التعاملات
إثيوبيا تواصل التحدي وترفض مطالب مصر: سنواصل مشاريعنا في النيل وصعودنا حقيقة
ارتفاع متوسط إيجار المتر التجاري بالقاهرة الكبرى لـ1600 بدلا من 700 جنيه
مغازلة ميلوني وإحراج ستارمر.. أبرز مواقف ترامب الطريفة في قمة شرم الشيخ (فيديو)