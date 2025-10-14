قرار حاسم من منتخب مصر للجهاز الفني واللاعبين

"فيريرا لا يصلح".. القباني يطلق تصريحات نارية حول ما يحدث في غرفة ملابس

القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف اتحاد الكرة عن قرار حاسم اتخذه إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، تجاه اللعب والجهاز الفني بعد التأهل لكأس العالم 2026.

منتخب مصر سيشارك بالنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في دول: الولايات المتحدة، المكسيك وكندا بعدما تصدر مجموعته في التصفيات الأفريقية.

وأوضح اتحاد الكرة عبر بيان رسمي اليوم الثلاثاء أن منتخب مصر اتخذ قرارًا بغلق الباب أمام الظهور الإعلامي لعناصره بعد انتهاء استحقاقات "الفراعنة" في فترة التوقف الدولي لشهر أكتوبر الحالي؛ للتركيز في المهام المقبلة.

وأوضح المنتخب عبر بيانه أن مسؤولي المنتخب فضلوا الاكتفاء بالظهور الإعلامي في الأيام الماضية عقب التأهل لمونديال 2026، وعدم الظهور في وسائل الإعلام في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، سمح بظهور أفراد الجهاز الفني واللاعبين في مختلف وسائل الإعلام منذ أسبوع عقب الفوز على جيبوتي وضمان التأهل.

وأتم اتحاد الكرة بيانه بالتنويه إلى تقديم إبراهيم حسن بالشكر لجميع وسائل الإعلام، مع التأكيد أن الفترة المقبلة تحتاج إلى التركيز استعدادًا لكأس أمم أفريقيا التي تنطلق يوم 21 ديسمبر، وقبلها التجهيز لمعسكر المنتخب المقرر له في نوفمبر، ويشهد خوض مباراتين وديتين.

